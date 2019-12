Empfehlung - Am Nordhorner Blankepark entsteht eine Kita für 80 Kinder

Nordhorn Die Diakonische Einrichtung Soziale Dienste Nordhorn gGmbH baut am Vennweg eine neue Kindertagesstätte. Damit soll der enorm hohe Bedarf an Betreuungsplätzen im Ortsteil Blanke zum Teil gedeckt werden. Ab Herbst 2020 sollen hier am geplanten Blankepark 80 Kinder betreut werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/am-nordhorner-blankepark-entsteht-eine-kita-fuer-80-kinder-334503.html