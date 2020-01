/ Lesedauer: ca. 2min Am Neujahrsmorgen durch die City

Die Silvesternacht hat in der Nordhorner Innenstadt Spuren hinterlassen – allerdings nicht in dem Ausmaß, wie es in den Vorjahren der Fall war. Frühmorgens zog ein Dutzend Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde durch die City und sammelte Müll.