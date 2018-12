Am 5. Dezember Nikolausumzug mit Knobelabend in Nordhorn

Am Mittwoch, 5. Dezember, lädt der VVV Nordhorn zum Nikolausumzug mit dem anschließenden Knobelabend in die Innenstadt ein. Um 15 Uhr startet der Nikolaus im Tierpark, um 17 Uhr wird er in der City erwartet, wo gegen 18 Uhr das Knobeln beginnen soll.