Am 26. Mai 2019 wählen Nordhorner ihren Bürgermeister

Für nächstes Jahr steht in Nordhorn die Wahl des Bürgermeisters im Kalender. Politik und Verwaltung haben sich am Donnerstag auf einen Termin geeinigt. Demnach machen Nordhorner am 26. Mai 2019 ihr Kreuz.