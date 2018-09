Ein paar unscheinbare Saug- und Injektionsrohre ragen noch aus dem wuchernden Grün des NINO-Areals. Sie werden in den nächsten Wochen ebenso verschwinden wie das vieladrige Leitungsnetz der Grundwassersanierung. Im Oktober soll auch das letzte Werkstattgebäude an der Zeppelinstraße (im Hintergrund) abgerissen werden. Damit endet die „aktive Phase“ der NINO-Sanierung. Noch vorhandene Schadstoffreste in 14 bis 17 Metern Tiefe bleiben anschließend den Selbstreinigungskräften der Natur überlassen. Foto: Masselink