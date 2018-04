Altes Handwerk und viel Party auf Holschenmarkt in Nordhorn

Der Holschenmarkt ist ein Klassiker unter den Nordhorner Stadtfesten und begeistert Jahr für Jahr Besucher jedes Alters. Zwei ganze Tage, am Sonnabend, 28. April sowie am Sonntag, 29. April, dreht sich in der Innenstadt alles um das Motto „Alte Berufe“.