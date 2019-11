Alte Weberei wird am Samstag zum Spielplatz

Der Spieletag der Stadt Nordhorn geht am Sonnabend, 16. November, von 10 bis 17.30 Uhr in den Räumen des Kultur- und Tourismuszentrums Alten Weberei an der Vechteaue 2 über die Bühne. Der Eintritt ist wie immer frei.