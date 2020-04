/ Lesedauer: ca. 2min Alpakazüchter Henry und Sabine am Montag bei RTL

Am Ostermontag sendet RTL um 19.05 Uhr mit „Bauer sucht Frau: Was ist auf den Höfen los?“ ein Special zur beliebten TV-Romanze. Mit dabei: Alpakazüchter Henry aus Nordhorn. Moderatorin Inka Bause zeigt, wie es bei dem 49-Jährigen in Sachen Liebe aussieht.