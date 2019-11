Empfehlung - Alpakabauer Henry startet mit seiner Sabine in die Hofwoche

Nordhorn Inka Bause hält auch in dieser Woche ihr fröhliches Gesicht in die Kamera, während sie von einigen Herausforderungen für die Bauern erzählt. So gab es einige Tränen, aber auch Küsse. Der 49-jährige Henry, der seit zwei Jahren alleine lebt, freut sich schon auf den Besuch von seiner Auserwählten. „Ich bin sehr froh, dass Sabine auf den Hof kommt. Ich erhoffe mir von der Hofwoche, dass es knistert“, erzählt Henry aufgeregt. Also ab ins Auto und die Dame gebührlich, zwar mit weichen Knien und schwitzigen Händen vor lauter Aufregung, am Busbahnhof empfangen. Gebührlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn kaum ist Sabine aus dem Bus gesprungen, werden direkt die ersten Küsse verteilt und sich freudig umarmt. Also direkt zum Einstieg ein Gänsehautmoment, das findet auch die 47-jährige Bankangestellte aus Wien. Henry hebt ihren Koffer in sein Auto („Sind da Backsteine drin?“), und auf geht es in Richtung seines Alpakahofes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/alpakabauer-henry-startet-mit-seiner-sabine-in-die-hofwoche-330247.html