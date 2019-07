Empfehlung - Alex Rosenhof präsentiert Soloalbum „Flow“

Nordhorn Neben dem Hauptfach Gitarre studierte der seit 1996 in Nordhorn lebende Musiker, dessen äußeres Kennzeichen eine flotte Schiebermütze ist, die Fächer Songwriting und Musikproduktion an der Musikhochschule Enschede. Zurück in der Grafschaft gründete Rosenhof vor zehn Jahren gemeinsam mit dem Bassisten Geert-Hermann „Pappen“ Meyer die Obergrafschafter Bluesband „Bluespam“. Zudem spielt er in den Begleitbands der Singer/Songwriter Andy Jones (Osnabrück) und Michael Witte (Aachen), ist regelmäßig zu Gast beim allmonatlichen Musikerstammtisch in der Nordhorner Szenekneipe „Guido‘s“ sowie bei der Poetry-Slam-Reihe des „Treff 10“ in Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/alex-rosenhof-praesentiert-soloalbum-flow-310327.html