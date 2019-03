Aktionskreis Pater Beda bleibt in Brasilien weiter am Ball

Nordhorn Brasilien ist hierzulande bekannt als Fußballnation, als großes Land mit kultureller und religiöser Vielfältigkeit sowie krassen sozialer Gegensätzen. Durch einen radikalen Politikwechsel, den der rechtsgerichtete neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro einleitete, wird besonders die arme Bevölkerung Brasiliens immer mehr ins soziale Abseits gedrängt, hieß es in einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der Katholischen Familienbildungsstätte Nordhorn und des Aktionskreises Pater Beda.

Die Veranstaltung in der Cafeteria des Hauses „Am Marienpark“ endete mit dem Fazit: „Der Aktionskreis Pater Beda bleibt weiter am Ball in Brasilien.“ Udo Lohoff, Geschäftsführer des Aktionskreises, referierte unter anderem über die aktuelle Situation der Bildungs- und Sozialprojekte.

Als besonderer Gast war der brasilianische Bischof Edivalter Andrade aus Floriano in Nordost-Brasilien anwesend. Aufgrund der angespannten sozialen und politischen Situation in Brasilien werde die Kirche weiterhin in besonderer Weise Anwalt für die Armen sein, betonte er zusammen mit Udo Lohoff.

Der Aktionskreis Pater Beda ist weiterhin dringend auf Spenden für die Zukunftssicherung der 28 Bildungs- und Sozialprojekte in Nordost-Brasilien angewiesen. Das Spendenkonto lautet DE51 4006 0265 0022 4442 00 bei der Darlehnskasse Münster.