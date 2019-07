Aktion „Urlaubskirche am Heimatort“ beginnt in Nordhorn

Die lutherischen Gemeinden in Nordhorn laden auch in diesem Jahr wieder zur Aktion „Urlaubskirche am Heimatort“ ein. An den vier Sonntagen im Juli steht die Kreuzkirche an der Van-Delden-Straße 21 jeweils von 11 bis 18 Uhr allen Interessierten offen.