Akkordeonkonzert der Musikschule in Nordhorner Kornmühle

„Blasinstrumente“ und somit „Luft“ ist das Motto des Akkordeonkonzerts am Freitag, den 16. September um 19.30 Uhr in der Kornmühle. Sieben Lehrkräfte der Musikschule Nordhorn gestalten ein vielfältiges Programm mit Werken von Astor Piazzolla, aber auch modernen Bearbeitungen wie zum Beispiel vom berühmten Air von Johann Sebastian Bach. Neben Querflöte, Klarinette, Trompete und Kontrabass wird an diesem Abend das Akkordeon im Mittelpunkt stehen. Sowohl als Melodie- als auch als Begleitinstrument wird sich das Akkordeon in seiner ganzen Vielfältigkeit präsentieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei.