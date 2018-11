Ärzte- und Pflegermangel: Der Druck in der Grafschaft wächst

Nicht überall in der Grafschaft ist in den nächsten Jahren eine gute medizinische Versorgung sichergestellt. So lautete der Tenor der SPD-Veranstaltung „Fraktion vor Ort“ zum Thema Gesundheit und Pflege. Maßnahmen seien aber schon auf den Weg gebracht.