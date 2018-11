Empfehlung - Ärger in Leitstelle: Landrat verwundert über Ermittlungen

Nordhorn Seit 2012 existiert die „Virtuelle Leitstelle“, bei der die Leitstellen in Meppen und Nordhorn zusammenarbeiten. Das Modell wurde seinerzeit gewählt, damit die Grafschaft ihre Leitstelle behalten kann. Zur Debatte stand 2011 auf Initiative des damaligen Innenministers Uwe Schünemann (CDU) die Einführung der „bunten Leitstelle“. Dann wäre alles in Osnabrück zusammengefasst worden. Das wollte aber weder das Emsland mit Landrat Hermann Bröring an der Spitze, noch die Grafschaft Bentheim. „Damals sind wir von sechs Disponenten ausgegangen“, erklärte Landrat Friedrich Kethorn im Beisein von Kreisrat Dr. Michael Kiehl am Freitagabend im GN-Gespräch über die Vorwürfe, der Landkreis verstoße gegen Gesetze beim Betrieb der Leitstelle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aerger-in-leitstelle-landrat-verwundert-ueber-ermittlungen-267076.html