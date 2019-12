Empfehlung - Adventsmarkt in Bookholt „eine Gemeinschaftsleistung“

Nordhorn In der Turnhalle der Grundschule in Bookholt herrscht helle Aufregung: Die dritte Klasse ist gleich dran und will ein kleines Theaterstück aufführen. Das Publikum wartet geduldig auf den Start. Zwei Weihnachtsstücke haben die Schüler unter der Anleitung von Kristina Schrötke eingeübt. „Das war eine Menge Arbeit“, sagt die Klassenlehrerin schmunzelnd. „Es war viel Text auswendig zu lernen, aber am Ende haben es alle geschafft.“ Die Theateraufführung ist Teil des traditionellen Bookholter Adventsmarktes, zu dem auch der benachbarte Bergland-Kindergarten und der Sportverein Blau-Weiß Bookholt am Sonntag eingeladen haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/adventsmarkt-in-bookholt-eine-gemeinschaftsleistung-332809.html