Nordhorn Bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung im Kloster Frenswegen hat die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Grafschaft Bentheim ihren Vorstand im Amt bestätigt. Sowohl der Vorsitzende Jürgen Veldboer als auch die beiden Vorstände Gesine van der Zanden und Heinz-Hermann Nordholt wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. Daneben beschäftigten sich die Delegierten mit den aktuellen Vorhaben der ACK. Zum einen ging es um einen Internetauftritt mit Ansichten Grafschafter Kirchen, die der Nordhorner Fotograf Franz Frieling in 360-Grad-Technik fotografiert hat. Dieses Projekt, das durch das Sponsoring der Sparkassenstiftung ermöglicht wurde, wird am Donnerstag, 21. Februar, der Öffentlichkeit vorgestellt. Zum anderen plant die ACK für den 8. September die Aktion „Kirche auf Rädern“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ack-versammlung-grafschafter-kirchen-mit-dem-rad-erkunden-281115.html