Empfehlung - ACK Nordhorn ruft zum Zusammenhalt auf

Nordhorn „Wir halten zusammen“ lautete der Leitgedanke beim Neujahrsempfang der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordhorn (ACK), den Vertreter verschiedener Konfessionen und Einrichtungen am Sonntagmittag in der Kapelle des Klosters Frenswegen gestalteten. Das Thema bezog sich dabei nicht allein auf das Miteinander der unterschiedlichen Kirchengemeinden, sondern auch auf das Zusammenleben in der Gesellschaft – insbesondere mit Blick auf Menschen, die sich abgehängt fühlen. „Statt Dialog gibt es häufig nur Empörung“, konstatierte Pastor Hanno Sommerkamp von der Baptistenkirche Nordhorn in seiner Begrüßung. Dazu wurden im weiteren Verlauf die Aufgaben der Kirche erörtert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ack-nordhorn-ruft-zum-zusammenhalt-auf-341815.html