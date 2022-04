Schrecksekunde in Klausheide: Pferde gehen durch

Klausheide In einem Waldstück in Nordhorn-Klausheide sind am Mittwochvormittag zwei Pferde durchgegangen. Die Tiere warfen ihre Reiter ab. Diese zogen sich nach ersten Informationen Verletzungen zu und wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht bekannt.

Während eines der Pferde von selbst nach Hause zurückkehrte, lief das andere Pferd über die Lohner Flugplatzstraße. Weil befürchtet wurde, dass es die stark befahrene Bundesstraße 213 zwischen Nordhorn und Lingen erreichen könnte, wurde der Verkehr vorsorglich gewarnt. Das Pferd lief aber auf das Gelände eines Unternehmens an der Lohner Flugplatzstraße. Hier konnten Mitarbeiter das Tor schließen und die Situation entschärfen.