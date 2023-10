Achtjähriger bei Verkehrsunfall in Nordhorn schwer verletzt

Die Polizei Nordhorn berichtet, dass am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr ein achtjähriger Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, mit seinem Fahrrad die Mathildenstraße in Richtung Marienburger Straße überquerte. Zur selben Zeit fuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Linienbusses auf der Mathildenstraße in Richtung Heideweg. Sie hatte keine Möglichkeit, ihren Bus rechtzeitig zum Stehen zu bringen, so dass sie den Achtjährigen angefahren hatte. Dieser stürzte daraufhin und musste nach Polizeiangeben mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.