Acht neue Einsatztaucher beim DLRG Nordhorn ausgebildet

Nordhorn Etwa 50 Anwesende wählten bei der Jahreshauptversammlung den neuen Vorstand, der sich neben den beiden Vorsitzenden aus folgenden Positionen zusammensetzt: Schatzmeisterin ist Kirsten Winter, Hanjo Kaminski und Christoph Schafierus für die Einsatzabteilung und für den Bereich Schwimmausbildung sind Niklas Olthuis und Jacqueline Kücken verantwortlich.

Für die Öffentlichkeitsarbeit konnten Heiner Verbeck und Jessica Helgert gewonnen werden, komplettiert wird der Vorstand durch Börries Walter, Erik Landman und Mika Hochmann, die als Beisitzer die verschiedenen Bereiche des Vereins unterstützen. Ausführliche Einblicke in die geleistete Arbeit des Vereins bekamen alle Anwesenden, als die verschiedenen Bereichsleiter ihre Berichte des vergangenen Jahres präsentierten: Die Vorstandsarbeit beschäftigte in 2018 diverse organisatorische Dinge wie die Einführung eines online-basierten Verwaltungsprogramms für Mitglieder- und Finanzdaten oder die Einführung von Kostenstellen für die Geschäftsfelder des Vereins.

Stefan Papendorf berichtete über ein erfolgreiches Jahr im Fachbereich „Ausbildung“: Der Verein zählt zehn Lehrscheininhaber, von denen zwei im Jahr 2018 neu ausgebildet wurden; zudem drei Ausbildungsassistenten und 13 Ausbildungshelfer. Im Delfinoh kann die DLRG zahlreiche Schwimmkurse für Anfänger bis hin zum Rettungs- und Wettkampfbereich anbieten. Neben bestehenden Kooperationen mit dem Kreissportbund sowie Nordhorner Schulen hat der Verein außerdem an einigen Projekten teilgenommen, zum Beispiel Kurse für pädagogische Fachkräfte und mehrere Integrationskurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Fachbereich zählt somit etwa 6000 Ausbildungsstunden, in denen mehr als 300 Abzeichen abgenommen wurden.

Als ehemaliger Leiter Einsatz erzählte Benjamin Winter von 5000 geleisteten Dienststunden, die durch viele Veranstaltungsabsicherungen, Wachdienste, Einsätze, aber auch durch einen enormen Anteil Instandhaltungsarbeit entstanden sind. Höhepunkt des Jahres waren unter anderem ein Ausbildungswochenende mit 17 Einsatzkräften am Badesee in Lohne sowie ein erstmalig eigenständig durchgeführter Einsatztaucher-Lehrgang - hier kann die Einsatzabteilung auf insgesamt 13.000 Tauchminuten bzw. 35 Tauchtage zurückblicken, in denen acht neue Taucher ausgebildet wurden.

Mit einem neunköpfigen Jugendvorstand und 20 aktiven Gruppenleitern verfügt die Jugend über viele engagierte Aktive für diesen wichtigen Bereich. Yasmin Laug stellte als neue Jugendvorsitzende Neuigkeiten aus der Jugend vor: 45 aktive Wettkampfschwimmer trainieren an drei Tagen die Woche für diverse Meisterschaften, Freundschaftswettkämpfe sowie für ein Ausbildungs- und Trainingswochenende, das mittlerweile einmal jährlich an der Nordsee stattfindet. In mehr als 800 geleisteten Dienststunden ist zudem das Jugend-Einsatz-Team tätig, etwa beim Nordhorner Frühjahrsputz und diversen Wachdiensten. Beeindruckend für alle berichtete die Jugend abschließend über eine bereits fest etablierte Anzahl von Veranstaltungen wie Karneval, Osterbasteln, Pfingstfreizeit, Weihnachtsknobeln, an denen jeweils ca. 50 Kinder und Jugendliche voller Freude teilnehmen.

Kirsten Winter stellte für das abgelaufene Geschäftsjahr eine stabile Kassenlage vor, die sich zum Großteil aus Mitgliedsbeiträgen und Erlösen von Veranstaltungen zusammensetzt. Weiterhin angewiesen ist die DLRG auf Spenden – hier dankte die Schatzmeisterin noch einmal allen, die den Verein auch in 2018 mit freiwilligen Zuwendungen unterstützten.

Winter lobte die gute Arbeit, die auf allen Ebenen des Vereins geleistet wurde und blickt mit dem neuen Team motiviert in die Zukunft.