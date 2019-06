Absolventen der Fachoberschulen erlangten Fachhochschulreife

Die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen Landkreis Grafschaft Bentheim in Nordhorn (GBS) haben in einer feierlichen Entlassungsfeier die Fachhochschulreife an 34 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschulen vergeben.