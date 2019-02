Empfehlung - Abschlusskonzert im EGN: Erfolg belohnt harte Proben

Nordhorn Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Bersenbrück, Melle, Georgianum Lingen und des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn (EGN) bestritten kürzlich ein gemeinsames Abschlusskonzert des diesjährigen Orchestertreffens. Die rund 120 Teilnehmer durften sich am Ende ihres Konzerts über großen Applaus und sogar stehende Ovationen freuen: An vier äußerst intensiven Probetagen hatten die musikbegeisterten Jugendliche ein 75-minütiges Konzertprogramm erarbeitet. Doch der Aufwand lohnte sich, und mit jedem neuen Vortrag wuchs die Begeisterung unter den Zuhörern an diesem winterlichen Abend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/abschlusskonzert-im-kloster-erfolg-belohnt-harte-proben-279052.html