Abschlussfeier der Freiwilligendienste im Kloster Frenswegen

Nordhorn Der Freiwilligenjahrgang des reformierten Diakonischen Werks Grafschaft Bentheim hat sich in verschiedenen sozialen Einrichtungen in der gesamten Grafschaft, im Emsland und in Ostfriesland engagiert. Eingesetzt waren sie dabei in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Seniorenhilfe, der Flüchtlingshilfe, in Kindergärten, Schulen oder kulturellen Einrichtungen. Die Freiwilligen haben sich in den verschiedenen Formaten Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug (BFDmF) eingebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/abschlussfeier-der-freiwilligendienste-im-kloster-frenswegen-311040.html