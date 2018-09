Empfehlung - Abschluss der „Schöpfungswoche“ eingeläutet

Nordhorn Die Dämmerung hatte schon eingesetzt, als sich am Donnerstagabend 20 Gläubige vor der Kirche St. Marien in Brandlecht trafen: Gemeinsam unternahmen sie einen geistlich-meditativen Abendspaziergang durch die Natur, um sich „Gottes Werk“ zu vergegenwärtigen und es bewusst zu entdecken. Die Aktion bildete einen der letzten Punkte im umfassenden Programm der „Schöpfungswoche“ in der katholischen Stadtpfarrei St. Augustinus. Die Themenwoche endet am heutigen Sonnabend mit der Aufführung von Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ um 19.30 Uhr in der St. Augustinus-Kirche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/abschluss-der-schoepfungswoche-eingelaeutet-256979.html