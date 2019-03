Empfehlung - Abrissbagger nagen an Zierleyn-Bau

Nordhorn Wo vor wenigen Wochen noch Spielzeug und Haushaltswaren über die Ladentheke gingen, geben jetzt die Bauarbeiter den Ton an. Das Zierleyn-Gebäude am Schweinemarkt wird seit einer Woche abgerissen. Stück für Stück arbeiten sich Bagger vom hinteren Gebäudekomplex bis zur vorderen Fassade vor. Bis Ende der Woche wird der Großteil des ehemaligen Warenhauses verschwunden sein. Bis Ende 2020 will Zierleyn an dieser Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/abrissbagger-nagen-an-zierleyn-bau-288616.html