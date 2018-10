Ab Montag: Bauarbeiten auf der Euregiostraße in Nordhorn

Nordhorn Grund für die möglichen Verkehrsbehinderung ab Montag, 15. Oktober, sind notwendige Arbeiten an Schächten nahe der Kreuzung Twentestraße. Sie werden je nach Wetterlage etwa 14 Tage in Anspruch nehmen. Die Bauarbeiten werden an wechselnden Standorten in Form von Tagesbaustellen durchgeführt. Der Verkehr wird durch eine mobile Ampelanlage geregelt und an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt. Insbesondere zu den Stoßzeiten sollten Verkehrsteilnehmer hier mehr Zeit einplanen.