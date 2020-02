/ Lesedauer: ca. 4min Ab 1. März ist die Masernimpfung Pflicht

Erst das Impfbuch - dann die Aufnahme in Kita oder Grundschule. So will es das neue Masernschutzgesetz, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf den Weg gebracht hat und das ab 1. März greifen soll. Das sagen Grafschafter dazu.