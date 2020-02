Empfehlung - Ab 1. März hat der Bergland-Kindergarten eine Info-App

Nordhorn Ab dem 1. März informieren Sandra Wever und ihr Team vom lutherischen Bergland-Kindergarten in Bookholt die Eltern mit der Kita-Info-App. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern nun kostenlos direkt auf ihr Smartphone. Beim internen Testlauf zeigte sich Kita-Leiterin Wever beeindruckt von der durch die Freiburger Software-Firma Stay Informed entwickelten App. „Ich glaube alle Eltern sind genervt von der Zettelflut an der Kühlschranktür, wo alles angepinnt wird, was aus Schule und Kita kommt. Da verliert man schnell den Überblick und auch manchen Zettel. Das können wir jetzt besser!“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ab-1-maerz-hat-der-bergland-kindergarten-eine-info-app-345836.html