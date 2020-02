Empfehlung - „Aalfred“ ist etwas Besonderes

Nordhorn Er ist ein wenig schüchtern, der „Aalfred“ im Tierpark Nordhorn. Mitte Dezember zog der Europäische Aal von einem Fischzuchtbetrieb im Emsland in das Haus gegenüber dem Seehundbecken ein. Das Besondere an dem Aal, der in seinem neuen Zuhause kurzerhand den Namen „Aalfred“ erhielt: Er ist eine sehr seltene weiße Farbvariante, denn eigentlich sind Aale eher grau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aalfred-ist-etwas-besonderes-342691.html