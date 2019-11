A-cappella-Band „Slixs“ will in der Alten Weberei begeistern

Nordhorn Mit ihrer kraftvollen und waghalsigen Mischung aus Jazz, Pop und Funk, Klassik und Weltmusik begeistern die sechs Stimmwunder bei ihren Konzerten in ganz Europa und halb Asien, schreiben die Veranstalter.

Die Sänger von „Slixs“ wollen ausloten, was mit Stimme alles möglich ist. Sie entführen den Hörer in ein „Paradies aus Klangfarben, Lautmalerei und Vocal Percussion. Dort gelandet, staunt er über die Güte der so entstehenden Songs und erfreut sich am feinsinnigen Gespür für Groove .“

Nicht zuletzt deshalb gilt das Sextett als eine der weltbesten Vokalbands. Ihr künstlerischer Wagemut und Innovationswille wurden bereits mit einigen der höchsten Auszeichnungen für Vokalkunst belohnt, unter anderem für den besten Jazz Song des Jahres 2008 und den besten Folk/World Song des Jahres 2013 bei den „Contemporary A Cappella Recording Awards“ (CARA). 2006 sind sie zweifacher Publikumssieger beim internationalen A-cappella-Wettbewerb „Vokal Total“ in Graz geworden und seitdem in unveränderter Besetzung unterwegs.

Tickets gibt es auf www.gn-ticketshop.de. Sie kosten im Vorverkauf 26 Euro, GN-Card-Inhaber erhalten zwei Euro Ermäßigung.