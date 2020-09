A-Capella-Band „Unduzo“ im Nordhorner KTS

Nordhorn Pop, Comedy und Beatboxing: Zum Auftakt der diesjährigen Kleinkunst-Saison am Freitag, 9. Oktober, hat das städtische Kulturreferat mit „Unduzo“ eine stimmgewaltige Band eingeladen. Die fünf Sänger werden ab 20 Uhr die Bühne im Konzert- und Theatersaal (KTS) erobern und das Genre „A capella“ in einer ganz neuen Variante zeigen.

Corona hat den Umzug der beliebten städtischen Kleinkunstbühne von der lauschigen Kornmühle in den großzügigeren KTS am Ootmarsumer Weg nötig gemacht, und das erweist sich für „Unduzo“ als wahrer Glücksfall: Im akustisch bestens ausgestatteten Theatersaal wird die A-Capella-Band ihr Können richtig auf die Spitze treiben. Ihr Plan ist es, das Haus mit „(Corona-)Abstand“ zum Beben zu bringen.

„Schweigen Silber, Reden Gold“ heißt ihr aktuelles Album, das die mehrfach preisgekrönte Vokalband an diesem Abend präsentieren möchte. Zu hören gibt es in Nordhorn Kompositionen aus Jazz, Pop und Rock mit gesanglicher Virtuosität und spürbarer Freude an der Musik. „Unduzo“ singt über alltägliche Themen, Absurditäten des Alltags und zwischenmenschliche Missverständnisse – mal laut, mal leise, mal mit, mal ohne Choreografien. Bereichert durch Texte aus eigener Feder, großer Musikalität und exzellenten Stimmen, kombiniert mit energiegeladenen Beatbox-Passagen, wird der „Unduzo“-Sound das Publikum zum Mitschnippen und Grooven animieren.

Ihre Eigenkompositionen sind stilistisch vor allem in den Facetten der Popmusik beheimatet. A-Capella ist dabei das kreative Werkzeug der Gruppe: Unterschiedliche Stilarten des Singens greifen mit Beatbox und live-geloopten Linien ineinander. Der Comedy-Aspekt hat bei „Unduzo“ neben viel Humor auch Klarheit und Tiefe. Thematisch befasst sich „Unduzo“ mit den Widrigkeiten und Glücksmomenten des Lebens. Komisch, stimmgewaltig, aber auch berührend und ironisch werden die Beziehungen zwischen Menschen auf den Prüfstand gestellt und kontrovers besungen. Das Publikum bleibt beim Konzert nicht nur passiver Konsument, sondern wird interaktiv Teil der Geräusch- und Meinungskulisse.

Karten für das Konzert sowie für alle anderen Veranstaltungen des Kulturreferats gibt es corona-bedingt aktuell ausschließlich im Vorverkauf beim Kulturreferat im Seitenflügel des Rathauses an der Bahnhofstraße 24 in Nordhorn. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr, von Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 12.30 bis 18 Uhr. Auch eine Bestellung per E-Mail ist möglich über kulturreferat@nordhorn.de. Beim Kauf einer Karte müssen die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) verbindlich angegeben werden. Gekaufte Karten sind nicht übertragbar.