Empfehlung - 9000 Euro für neue Studioausstattung in Nordhorn

gn Nordhorn. Mit einer Zuwendung der Grafschafter Sparkassenstiftung in Höhe von 9000 Euro konnte das 20 Jahre alte analoge Mischpult der Ems-Vechte-Welle (EVW) jetzt gegen ein digitales Pult samt Zubehör und Mobiliar ausgetauscht werden. Der Scheck wurde am Montag im neuen Studio am Rathaus übergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/9000-euro-fuer-neue-studioausstattung-in-nordhorn-215339.html