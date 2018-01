90-Jährige bei Zusammenstoß mit Transporter verletzt

ow Nordhorn. Eine 90-jährige Frau hat bei einem Verkehrsunfall am Montag in Nordhorn Verletzungen erlitten. Sie war gegen 11.30 Uhr in ihrem Opel auf der Veldhauser Straße in Richtung Nordhorn unterwegs. In Höhe der Kreuzung Strootmannsweg kam es zum Zusammenstoß mit einem Transporter, der vom Strootmannsweg die Veldhauser Straße in den Schoapdiek überqueren wollte und dabei den Opel übersah. In dem Bereich gilt Tempo 100.

Fahrzeuge kollidieren in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Am späten Vormittag kam es auf der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes um und blieb seitlich auf einer Leitplanke liegen. Der 53-jährige Fahrer aus dem Oldenburger Land kam ohne Verletzung davon, die 90-Jährige aus Neuenhaus im Opel dagegen wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ob sie dort stationär oder lediglich ambulant behandelt wird, ist bislang nicht bekannt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Fahrerin des Opels erlitt beim Unfall Verletzungen. Foto: Iris Kersten