9. Festival für Blockflöten im Nordhorner „Kulturhaus NIHZ“

Nordhorn Am Sonnabend, 2. März, treten ab 19.30 Uhr Tom Beets sowie Stefano Bagliano und Federico Marincola auf. Tom Beets war Mitglied des „Flanders Recorder Quartet“. Jetzt spielt Tom Beets ein Soloprogramm mit Blockflötenmusik.

Stefano Bagliano (Blockflöte) und Federico Marincola (Laute) aus Italien sind ein international renommiertes Duo. Die beiden widmen sich der Musik aus Renaissance und Barock. Federico Marincola wurde an der Musikhochschule in Amsterdam und dem Royal College of Music in London ausgebildet. Stefano Bagliano veröffentlichte bereits drei CDs beim Label „Brilliant Classics“. Karten für den Konzertabend sind zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Am Sonntag, 3. März, stehen zwei Konzerte auf dem Programm. Das Mittagskonzert um 12.30 Uhr wird gespielt von Talya Morad. Talya Morad ist ein junge israelische Blockflötistin. Sie war 2018 Gewinnerin des Internationalen „Tel Aviv Blockflöten-Wettbewerbs“. Der erste Preis war die Teilnahme bei einem Konzert anlässlich des „Blockflöten-Festivals Nordhorn 2019“. Morad spielt ein Programm mit moderner Blockflötenmusik mit Klavierbegleitung. Karten für das Konzert kosten 5 Euro.

Um 18 Uhr stehen die israelische Meisterblockflötistin Drora Bruck und das Nordhorner „Duo NIHZ“ auf der Bühne des Kulturhauses. Der Schwerpunkt ihres Konzertes liegt auf jüdischer Musik für zwei Blockflöten und Gitarre. Drora Bruck spielt einige Solostücke und das „Duo NIHZ“ bringt einige neue Stücke für Blockflöte und Gitarre zu Gehör. Im Trio spielen sie vor allem Klezmer und das neue Stück „Yerushalaim Suite“ des Nordhorner Komponisten Bobby Rootveld. Karten kosten 15 Euro.

Karten für die Konzerte können reserviert werden beim „Kulturhaus NIHZ“ unter Telefon 05921 9099610 oder per E-Mail an bobbyrootveld@gmail.com; weitere Informationen online auf www.blockfloetenfestivalnordhorn.de.