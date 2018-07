Empfehlung - 89 junge Leute beenden Freiwilliges Soziales Jahr

Nordhorn „Das war genau mein Ding“, sagt Lasse Mersmeyer aus Nordhorn. Der 19-Jährige hat ein Jahr in einer Tagesgruppe des Eylarduswerkes in Lingen mit schwer erziehbaren Kindern zugebracht und dabei eine ganz neue Welt kennengelernt. Genau wie die 88 anderen jungen Menschen, die im vergangenen Jahr beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder beim Bundesfreiwilligendienst im Bereich der reformierten Kirche in Ostfriesland, im Emsland und in der Grafschaft mitgemacht haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/89-junge-leute-beenden-freiwilliges-soziales-jahr-244757.html