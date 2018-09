Empfehlung - 84-Jähriger stirbt in Nordhorn nach Unfall in seinem Auto

Nordhorn Auf der Euregiostraße in Nordhorn hat sich am Donnerstag ein tragischer Unfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 84-jähriger Nordhorner gegen 11.20 Uhr mit seinem Honda Jazz auf der Euregiostraße in Richtung Ootmarsumer Weg unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Leidens verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in Höhe der Losserstraße von der Fahrbahn ab und stieß dort leicht gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Eine Streifenbesatzung der Polizei und die wenig später eingetroffenen Mitarbeiter des Rettungsdienstes hatten noch vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Am Wagen entstand geringer Sachschaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/84-jaehriger-stirbt-in-nordhorn-nach-unfall-in-seinem-auto-250013.html