80 Schüler wirbeln in großer Tanzgala über die KTS-Bühne

gn Nordhorn. Bunte T-Shirts, Jeans, ausdrucksstarke Kinder, gestylte Frisuren, frenetischer Applaus – am vergangenen Freitag bebte der Konzert- und Theatersaal, als rund 80 Schülerinnen und Schüler der Freiherr-vom-Stein Oberschule ihr Tanzprojekt ein zweites Mal auf die Bühne brachten.

In der „Sportfreundlichen Schule“ wurde das Angebot des Unterrichts vor zwei Jahren durch Tanzkurse erweitert und im Schulprogramm verankert. Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen fünf bis neun lernen in ihren Wahlpflicht-, Profilkursen oder Arbeitsgemeinschaften unterschiedliche Tanzformen, wie Hip-Hop-, Gesellschafts- und Ausdruckstanz kennen. Neben kreativen Bewegungserfahrungen, die in diesem Bereich gesammelt werden können, bietet Tanz darüber hinaus Möglichkeiten zur Integration von beispielsweise Flüchtlingskindern und Kindern, die nicht deutschsprachig sind. Gemeinsames Lernen steht im Vordergrund der bewegten Unterrichtsstunden.

Innerhalb von zwei Halbjahren erarbeiten die Tanzkurse Choreografien, die sie selbst mitgestalten und entwickeln. Mittlerweile bildeten sich bereits zwei Gruppen, die zusätzlich an Wettbewerben teilnehmen. 2016 konnte die Kinder-Formation der Oberschule beim „Nordhorner Dance Contest“ das Finale erreichen. Das Kinderduo holte den bronzenen Pokal.

Für die Aufführungen im KTS probten die 80 Kinder an drei Tagen gemeinsam im Rahmen der Projektwoche. Zuvor trafen sie sich neben dem regulären Unterricht zusätzlich in ihrer Freizeit, da sie vom Tanzen gar nicht genug bekommen konnten und übten freiwillig mit großer Motivation ihre Schrittkombinationen.

Auch die Chor-AG, die im letzten Schuljahr noch unter der Leitung des unlängst verstorbenen Musiklehrers Rob Zieverink stand, war Teil der Show und brachte zwei Beiträge. Die jüngsten Tänzer kamen aus der fünften Jahrgangsstufe und wirbelten während der Tanzgala mit ihren bunten T-Shirts und Tüchern zum irischen Tanz über das Parkett.

Die 13- bis 15-jährigen Mädchen und Jungen tanzten Wiener Walzer, Discofox und Tango und interpretierten verschiedene Hip-Hop-Rhythmen. Stolz präsentierten sie dabei ihre neuen Kostüme, die teilweise, wie auch andere Utensilien, vom Förderverein der Schule und der Stadt gesponsert wurden. Die Schüler des sechsten Jahrgangs bestachen durch Synchronizität und ausdrucksstarke Choreografien, die sie voller Inbrunst dem begeisterten Publikum darboten.

Das Publikum war begeistert und begleitete alle Programmpunkte mit Jubelströmen. Alles in allem eine gelungene Vorstellung, die besonders den Aktiven in guter Erinnerung bleibt.

„Das war der schönste Tag meines Lebens“, sagte etwa Michelle aus der Klasse 5.