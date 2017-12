80-Jährige beschleunigt zu stark: Unfall

gn Nordhorn Einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall hatte laut Polizeiangaben eine 80-Jährige am Freitagnachmittag in der Kokenmühlenstraße in Nordhorn. Die Frau wollte dort gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes rückwärts aus einer Garage fahren. Dabei beschleunigte sie unbeabsichtigt so stark, dass sie die Kontrolle über das Auto verlor und mit dem Toyota einer 49-jährigen Frau aus Wuppertal zusammenstieß. Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Karte