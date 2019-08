Empfehlung - 75 Kinder erkunden mit Nordhorner Jägern den Wald

Nordhorn Auch in diesem Jahr ließen sich 75 Kinder die Gelegenheit nicht nehmen, bei der Ferienpassaktion des Hegerings III Nordhorn der Grafschafter Jägerschaft einen spannenden, vergnüglichen und auch lehrreichen Nachmittag zu erleben. Treffpunkt war der Parkplatz Tillenberge am gleichnamigen Naturschutzgebiet bei teils sonnigem, teils bedecktem, aber trockenem Wetter. Nach der Begrüßung von Hegeringsleiter Johannes Kramer, in denen er den Eltern auch die Bedenken bezüglich des Eichenprozessionsspinners nahm, teilten sich die Kinder in sechs Gruppen auf. Danach liefen die Gruppen verschiedene vorbereitete Stationen an, immer begleitet von zwei Jägerinnen und Jägern mit ihren Hunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/75-kinder-erkunden-mit-nordhorner-jaegern-den-wald-313318.html