75-Jähriger sackt am Steuer zusammen und stirbt

Nordhorn Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Osttangente in Nordhorn zu einem Rettungseinsatz gekommen. Gegen 16.50 Uhr war ein 75-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Frau in Richtung Bad Bentheim unterwegs. Unvermittelt sackte der Fahrer hinter dem Steuer zusammen. Seine Frau und Beifahrerin konnte das Auto stoppen. Das Fahrzeug stieß dabei leicht gegen die Außenleitplanke. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 75-Jährige später in der Euregio-Klinik, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.