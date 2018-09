74 Grafschafter Schüler zu Buslotsen ausgebildet

6000 Kinder und Jugendliche sind täglich in der Grafschaft in Schulbussen unterwegs. Schon seit zehn Jahren sorgen Buslotsen dabei für Sicherheit. Erfolgte die Ausbildung bislang im kleineren Rahmen an den Schulen, gab es nun einen zentralen Lehrgang.