Empfehlung - 700.000 Kronkorken für Nordhorner Feuerwehr-Oldies

gn Nordhorn. „De aule Füürweähr Nordhorn“ hat kürzlich in der „Oldiescheune“ am Gänsediek die jährliche Mitgliederversammlung abgehalten. In seinem Jahresbericht konnte der 1. Vorsitzende Thorsten Eberhard auf ein aktives und arbeitsreiches Jahr 2017 zurückblicken. Neben vielen kleineren Restaurations-, Reparatur- und Pflegearbeiten wurden zwei größere Projekte durchgeführt: Bei dem 1972 gebauten „TroTLF16“ musste die Kupplung ausgetauscht werden. Dank vieler helfender Hände und mit fachkundiger Begleitung gelang dieses ohne Grube und Hebezeug in der „Oldiescheune“. Des Weiteren wurde das LF8 Mercedes Benz, Baujahr 1955, zur TÜV-Untersuchung vorbereitet. Nach erfolgter HU konnte dieses Fahrzeug auf das 07er-Kennzeichen eingetragen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/700000-kronkorken-fuer-nordhorner-feuerwehr-oldies-236819.html