7000-Euro-Spende für Krebshilfe

Nordhorn Über jeweils 3500 Euro freuten sich Vertreter des Fonds für Krebskranke Lingen und Frauenselbsthilfe nach Krebs Nordhorn bei der offiziellen Scheckübergabe durch den Past-Präsidenten des Rotary Clubs Uelsen/Coevorden Hans-Georg Kronemeyer. Erspielt wurden die 7000 Euro beim Benefiz-Golfturnier anlässlich des zehnjährigen Bestehens des zertifizierten, kooperativen Brustzentrums Lingen/Nordhorn.

Die Chefärzte Dr. Markus Jansen, Euregio-Klinik Nordhorn, und Dr. Martin Tenger, Bonifatius Hospital Lingen, dankten: „Das Geld geht an zwei lokale Organisationen, die mit ihrer Arbeit Patienten weit über den Klinikaufenthalt hinaus unterstützen.“

In der Frauenselbsthilfe Gruppe nach Krebs Nordhorn engagieren sich federführend drei Frauen für derzeit 58 Teilnehmerinnen in der Gruppe. Sie begleiten die Frauen mit Brustkrebs, organisieren Reha Sport, Vortragsveranstaltung und bieten Gespräche. Der Fonds für Krebskranke in Lingen hilft Betroffenen, die neben der schwerwiegenden Diagnose auch noch durch finanzielle Sorgen belastet werden, unbürokratisch und schnell. Die Arbeit von Selbsthilfegruppen wird unterstützt, Gespräche und Vernetzungsmöglichkeiten angeboten.

Die Präsidentin des Golfclubs Emstal, Gunda Dröge, betonte: „Das war das schönste Turnier im vergangenen Jahr. Die positive Stimmung zwischen den Chefärzten des kooperativen Brustzentrums und das große Engagement für Betroffene übertrug sich auf die gesamte Stimmung des Turniers.“ Dass es entsprechend honoriert wurde, sehe man an dem „überwältigenden Spendenbetrag“. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens war Dr. Markus Jansen auf die Idee zum Benefizgolfturnier gekommen. Er organisierte es zusammen mit dem Rotary Club Uelsen/Coevorden, dem Lingener Rotary Club und dem Golfclub Emstal.