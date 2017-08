68-Jährige bei Unfall auf Bundesstraße 213 schwer verletzt

Eine 68-jährige Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 in Nordhorn schwere Verletzungen zugezogen. Sie saß in einem Auto, das einem Lastwagen ausweichen musste und dabei in einen Graben geriet. Das Auto überschlug sich.