6500 Gäste schauen hinter Zookulissen

Zum „Jubiläums-Zootag“ besuchten die Gäste wieder in Strömen in den Tierpark Nordhorn. Rund 6500 Besucher nutzten den Tag der offenen Tür, um einen Blick in und hinter die Kulissen des Zoobetriebes zu werfen.