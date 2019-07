Empfehlung - 65 Schüler erwerben Fachhochschulreife in Nordhorn

Nordhorn Mit diesem Abschluss haben die Absolventen nun die Berechtigung zum Studium an allen Fachhochschulen, vorwiegend in den Schwerpunkten Sozialpädagogik und Gesundheit–Pflege. Neben dem Studium werden einige Schülerinnen und Schüler ihre erworbenen Kenntnisse in weiterführende fachspezifische Ausbildungen in Bereichen der Sozialpädagogik sowie Gesundheit–Pflege vertiefen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/65-schueler-erwerben-fachhochschulreife-in-nordhorn-306647.html