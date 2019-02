62 neue Kaufleute und Fachangestellte fit für die Zukunft

Nordhorn In einer feierlichen Abschlussveranstaltung konnten 62 Kaufleute und Fachangestellte der Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) Nordhorn ihre Abschlusszeugnisse der Berufsschule und die Prüfungsurkunden der Kammern entgegennehmen. Zudem erwarben sieben Absolventinnen und Absolventen den „europass Mobilität“, mit dem ein mehrwöchiges Auslandspraktikum während der Berufsausbildung bescheinigt wird. Für den musikalischen Rahmen der Feier sorgte Sängerin Katharina Munk.

Schulleiter Wolfgang Schönnagel freute sich in seiner Begrüßungsrede, erneut einen erfolgreichen Jahrgang von Auszubildenden verabschieden zu dürfen. Er dankte allen an der Ausbildung Beteiligten für die Unterstützung der Prüfungsabsolventen. Den Schülern gab er mit auf den Weg, auch in Zukunft lernwillig und zielstrebig zu bleiben, um in einer vom stetigen Wandel geprägten Lebens- und Arbeitswelt bestehen zu können.

Eckhard Lammers, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim, hob das hohe Engagement der ehrenamtlichen Prüfer hervor. Den Absolventen stünden alle Türen offen, da sie durch die duale Ausbildung bereits über theoretische Kenntnisse verbunden mit Praxiserfahrung verfügen würden. Mit Blick auf Industrie 4.0 und E-Commerce forderte er die ehemaligen Auszubildenden auf, neuen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen zu bleiben.

Als Vertreter der Ausbildenden erklärten die Bankkaufleute Maximilian Averes und Steffen Knöpker, dass aus den Auszubildenden, die „mit Muffensausen“ in ihren ersten Arbeitstag gestartet seien, nun Erwachsene geworden seien, die mit beiden Beinen im Berufsleben stünden. Ein wichtiger Baustein ihrer Ausbildung sei geglückte Projekt „Digitalisierung in der Berufsschule“ gewesen. Frauke Hofschröer, Koordinatorin der Berufsschule und Organisatorin der Feierstunde, wies darauf hin, dass nach der Einführung des Ausbildungsberufs Kauffrau/-mann im E-Commerce in diesem Schuljahr etwas mehr als 1100 Auszubildende in insgesamt 18 Berufen der Bereiche Wirtschaft, Logistik, IT und Gesundheit an den KBS unterrichtet würden. Sie wünschte den Absolventen, dass sie ihre Talente auch in Zukunft nutzen mögen.

Im Anschluss überreichten der Vertreter der IHK und die Klassenlehrkräfte die Prüfungsurkunden und die Berufsschulzeugnisse. Der Koordinator für den Bereich Internationalisierung, Heinz-Georg Beckmann, berichtete, dass viele Schüler der KBS die Möglichkeit nutzen würden, ein mehrwöchiges Praktikum im Ausland zu absolvieren und sich so auch persönlich weiterzuentwickeln. Rainer Nicola Krista (Norbert Kortenbrede), Timon Knief (wink Stanzwerkzeuge), Janosh Klomp (wink Stanzwerkzeuge) und Henning Kronemeyer (wink Stanzwerkzeuge) verbrachten ihre Auslandsaufenthalte in Cork (Irland), Imke Klompmaker (WKS Textilveredlung) in Dublin (Irland), Arne Kohlmann (bekuplast) in Maidenhead (England) und Fabiola Wanning (Touchtronic) in St. Julians (Malta). Sie erhielten dafür den „europass Mobilität“.

Die beiden Industriekauffrauen Imke Klompmaker (WKS Textilveredlung) und Anke Lübbers (ERFO Bekleidungswerk) legten die Winterabschlussprüfung mit sehr guten Ergebnissen ab. Für ihre herausragenden Leistungen ehrte Schulleiter Wolfgang Schönnagel sie zum Abschluss der Veranstaltung als Prüfungsbeste und zeichnete sie mit einem Präsent des Fördervereins aus.

Bankkauffrau/-mann

Klassenlehrer: Heye Heikens

Maximilian Averes (Grafschafter Volksbank), Nadine Bosmann (Grafschafter Volksbank), Vanessa Daalmann (Volksbank Niedergrafschaft), Sophia Horstkamp (Grafschafter Volksbank), Luca Ismaiel (Grafschafter Volksbank), Jonas Kleve (Grafschafter Volksbank), Steffen Knöpker (Grafschafter Volksbank), Simon Kotte (Kreissparkasse), Bastian Kuipers (Grafschafter Volksbank), Jannik Lampen (Kreissparkasse), Patrick Prinz (Grafschafter Volksbank), Lukas Schramm (Kreissparkasse), Lisa Smoes (Grafschafter Volksbank), Martina Vrdoljak (Kreissparkasse), Jan Wolf (Kreissparkasse), Desiree Zweers (Kreissparkasse).

Industriekauffrau/-mann

Klassenlehrer: Volker Greve

Lena Brinkmann (Neuenhauser Maschinenbau), Malin Brouwer (Neuenhauser Maschinenbau), Mareen Diesen (Georg Utz), Carolin Helming (J + B Küpers), Miriam Helms (Bentec), Janosh Klomp (wink Stanzwerkzeuge), Imke Klompmaker (WKS Textilveredlung), Timon Knief (wink Stanzwerkzeuge), Arne Kohlmann (bekuplast), Henning Kronemeyer (wink Stanzwerkzeuge), Marten Kronemeyer (bekuplast), Anke Lübbers (ERFO Bekleidungswerk), Lynn Nyhuis (HKM Sports Equipment), Cora Richter (Neuenhauser Maschinenbau), Nick Rudert (Neuenhauser Maschinenbau), Tabea Vosskötter (NVB), Hermann Wirfel (Traytec).

Fachinformatiker Systemintegration

Klassenlehrerin: Annika Lüttel

Patrick Diekmann (wink Stanzwerkzeuge), Artur Gazke (H&R Netzwerk).

Informatikkaufmann

Klassenlehrer: Christian Munk

Florian Grotke (Volksbank Lingen).

Fachlagerist

Klassenlehrer: Uwe Rust

Mustafa Adam Musa (WaterRower).

Kauffrau/-mann für Büromanagement

Klassenlehrerin: Jennifer Wilkens

Melina Schmidt (FAMO Schaltanlagen).

Klassenlehrer: Heinz Wesseln

Alexander Büter (Stein und Form Natursteine), Melissa Lichtendonk (Peters Maschinenbau), Eileen Lohmann (Nüsseler Werbung), Natalia Ressentchouk (Wolfgang Knoll), Mariska Stegedirk (XXXLutz), Fabiola Wanning (Touchtronic).

Kauffrau/-mann im Einzelhandel

Klassenlehrer: David Pasalic

Jens Bouwers (Geert Grüppen).

Klassenlehrer: Norbert Lögers

Akin Türün (Speed Footwear).

Klassenlehrerin: Bianca Beckemper

Nadine Hartlieb (Edeka Markt Vorrink), René Podszus (XXXLutz), Heidi Rump (Combi).

Verkäuferin

Klassenlehrerin: Heike Rust-Gierth

Nina Eising (Böckmann Modehaus).

Kaufmann im Groß- und Außenhandel

Klassenlehrerin: Petra Müller

Ahmet Bayraktar (Hemmers Itex), Alex Domme (Hemmers Itex), Rainer Nicola Krista (Norbert Kortenbrede).

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung

Klassenlehrer: Uwe Rust

Niklas Franzbach (Kraftverkehr Emsland GmbH).

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

Klassenlehrerin: Nadine Möllmeier

Jennifer Gruber (Rechtsanwalt Tallen).

Medizinische Fachangestellte

Klassenlehrerin: Christine Joseph

Mielena Bensch (Dr. Setiawan), Melanie Daute (Dr. Leschnik/BTZ), Christopher Muhs (Dr. Muhs), Malina Plasger (Augen-Zentrum-Nordwest), Alina Steffen (Dr. Borgmeyer & Höfer), Sarah Vrielink (Grafschafter Augenarztzentrum).

Zahnmedizinische Fachangestellte

Klassenlehrerin: Sandra Plogmann

Sara Salinas-Sanchez (Zahnarzt Kuhr).