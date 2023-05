60 Jahre Schulabschluss: Ehemalige treffen sich in Nordhorn

Sie waren die ersten Schüler, die das neue Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule benutzten. „In der fünften Klasse waren wir noch an der Alten Maate, der alten Mittelschule“, erzählt Friedrich Scholten. Er hat seine ehemaligen Klassenkameraden und die Mitschüler seiner beiden Parallelklassen auf seinen Hof in Nordhorn eingeladen.

Drei Klassen gab es damals, eine reine Mädchenklasse, eine reine Jungenklasse und eine gemischte Klasse, erinnern sich die ehemaligen Schulkameraden zurück. 60 Jahre liegt ihr Schulabschluss bereits zurück – im Jahr 1963 erhielten sie ihr Abschlusszeugnis – die ganze Zeit über sind sie aber in Kontakt geblieben und treffen sich seit vielen Jahren immer am letzten Sonnabend im April. Einige nehmen dafür teils weite Anreisen in Kauf.

Die Ehemaligen dieses Abschlussjahrgangs kommen aus ganz Deutschland in Nordhorn zusammen. Sie schwelgen bei Kaffee und Kuchen gemeinsam in Erinnerungen.

Einer von ihnen hat die Entlassungsfotos der drei Klassen samt ihrer Namen wiedergefunden. Diese hat er vergrößert und für jeden als Kopie mitgebracht. Etwa 90 Schüler haben 1963 ihren Abschluss an der Freiherr-vom-Stein-Schule gemacht, einige leben bereits nicht mehr. Jemand anderes hat das Gruppenfoto des Jubiläums zum 50-jährigen Schulabschluss mitgebracht.