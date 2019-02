Empfehlung - 59 Musiker aus 25 Nationen spielen im KTS

Nordhorn „Großartiges liegt in der Luft, wenn sich das Euregio Festival Orchestra – 59 junge, herausragende Musiker aus 25 Nationen – der klassischen Literatur widmet“, schwärmen die Veranstalter des „Euregio-Musik-Festivals“. Unter anderem werden dann Werke wie Gustav Mahlers „Blumine“, die „Wesendonck-Lieder“ von Richard Wagner sowie die berühmte „Schottische Sinfonie“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung gebracht. Das Festival wird eröffnet am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/59-musiker-aus-25-nationen-spielen-im-kts-281904.html